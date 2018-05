Parteien

Bundeschefin schwört Bayerns Grüne auf Wahlkampf ein

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat ihre bayerischen Parteikollegen auf den Landtagswahlkampf eingeschworen. „Ihr seid bereit für eine andere Politik in Bayern, und die ist dringend, dringend nötig“, sagte sie zum Auftakt eines Landesparteitags am Samstag in Hirschaid (Landkreis Bamberg). Es gehe darum, ein „grünes, weltoffenes Bayern“ zu schaffen.