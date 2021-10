Prozesse Bundesgerichtshof: Urteil zu Solarmodulen als Anlageobjekte

5000 Solarmodule einer Freiland-Photovoltaikanlage in Bayern wurden an 65 Anleger verkauft. Doch die Dachgesellschaft rutschte in die Insolvenz. Wem gehören die Module nun? Ein Fall für den BGH.