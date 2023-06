Flughafen Nürnberg Bundeskanzler Scholz besucht DRF-Luftrettung Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Samstag die DRF-Luftrettung am Flughafen Nürnberg besucht. Er sei sehr berührt von dem Gefühl, dass man sich auf die Frauen und Männer verlassen könne, sagte der SPD-Politiker nach einem Austausch mit der Besatzung am Standort Nürnberg. Dass Hilfe auch ankomme, wenn es einen gefährlichen Unfall, eine gefährliche Situation gebe, fügte er hinzu.

dpa

Mail an die Redaktion Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht die beiden Stationen der DRF Luftrettung in Nürnberg und spricht neben Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung. Foto: Pia Bayer/Pia Bayer/dpa

Nürnberg.Der Bundeskanzler ließ sich zuvor die Ausrüstung der Rettungshubschrauber erklären und sprach mit den Beschäftigten der Luftrettung über ihr Einsatzkonzept. Scholz dankte den Luftrettern für ihr Engagement und sagte, er sei von der Professionalität und der technischen Ausstattung sehr beeindruckt. Am Vormittag hatte der Bundeskanzler beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg gesprochen.

Am Flughafen in Nürnberg sind zwei Hubschrauber der DRF-Luftrettung stationiert. Mit ihnen sollen Patienten im Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Minuten erreicht werden können. Die Notfallsanitäter in Nürnberg sind zusätzlich für den Einsatz einer Rettungswinde am Hubschrauber geschult. Das ist nur an 4 der 29 Standorte der gemeinnützigen DRF-Luftrettung in Deutschland der Fall.