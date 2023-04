Auto Bundeskanzler Scholz soll IAA eröffnen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility am 5. September in München eröffnen. Das teilten der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Messe München am Mittwoch mit. Während sich die Fachbesucher auf dem Messegelände treffen, soll das breite Publikum in der Innenstadt sechs Tage lang „so viel wie möglich erleben und ausprobieren können“, sagte VDA-Projektleiter Jan Heckmann. Das reiche von autonom fahrenden Kleinbussen über Auto-Testfahrten auf der Autobahn bis zu einer Teststrecke für Fahrräder, Cargo- und E-Bikes im Englischen Garten.

dpa