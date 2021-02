Anzeige

Fussball Bundesliga-Schlager FC Bayern - Dortmund am 6. März Der Bundesliga-Schlager FC Bayern München gegen Borussia Dortmund findet am 6.

Ein Fußball fliegt ins Netz.

Bayern-Trainer Flick steht am Spielfeldrand.

Frankfurt.März als Samstagabend-Spiel statt. Diese Ansetzung gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Die Partie des 24. Spieltages zwischen Titelverteidiger und Vizemeister wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Um die gleiche Uhrzeit am 3. April treten die Bayern beim derzeitigen Tabellenzweiten RB Leipzig an. In der 2. Bundesliga wurde das Franken-Derby des 26. Spieltags zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg für den 21. März (13.30 Uhr) angesetzt.

