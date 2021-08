Anzeige

Fussball Bundesliga-Vereine können auf mehr Zuschauer hoffen Ungeachtet schnell steigender Corona-Infektionszahlen können die bayerischen Fußball-Proficlubs wieder auf mehr Zuschauer in den Stadien hoffen.

Ein Spielball liegt auf dem Rasen.

München.Das Gesundheitsministerium in München verhandelt derzeit in enger Abstimmung mit anderen Ministerien und dem Bund über eine Lockerung der Besucherregeln für „große Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter“, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Zuerst berichtete darüber „Antenne Bayern“.

Demnach könnte im Freistaat die Regel fallen, dass über einer Corona-Inzidenz von 35 maximal 1500 Zuschauer erlaubt sind. Stattdessen könnte die Quote in den Bundesligen auf künftig 50 Prozent der Stadionkapazität erhöht werden - allerdings mit Einschränkung. Die maximal erlaubte Zuschauerzahl wäre dann laut Ministerium 25.000. Für besonders große Stadien wie die Münchner Allianz Arena mit ihren 75.000 Plätzen würde das bedeuten, dass nach wie vor weniger als die Hälfte der Plätze besetzt sein dürfen.

Der FC Bayern will an diesem Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln erstmals seit fast eineinhalb Jahren wieder ein Pflichtspiel vor größerem Publikum mit 20.000 Zuschauern bestreiten. Das letzte Heimspiel vor ausverkaufter Arena fand im März 2020 gegen den FC Augsburg statt.

Beschlossene Sache ist die Änderung aber noch nicht. Die Entscheidung wird am kommenden Montag (23. August) erwartet. Derzeit steigen Corona-Fallzahlen und Inzidenzen in Bayern rapide, wenn auch nach wie vor auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

