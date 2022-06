Mittenwald Bundespolizei schnappt Impfpass-Fälscher bei G7-Kontrollen

Bei Grenzkontrollen vor dem G7-Gipfel haben Bundespolizisten in Mittenwald am Grenzübergang zu Österreich einen Impfpassfälscher festgenommen. Im Wagen des Mannes entdeckten die Beamten etliche Blankoimpfpässe, Impfpassaufkleber, einen Stempel und Bescheinigungen für negative Corona-Testergebnisse. Wie die Bundespolizeidirektion München am Sonntag mitteilte, räumte der 67-Jährige ein, den eigenen Impfpass gefälscht und für Bekannte Chargennummern kopiert zu haben. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft München nach dem Mann wegen Betruges fahndete.

dpa