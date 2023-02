Fußball Bundestrainer Flick über Titelrennen: „Es ist alles offen“

Bundestrainer Hansi Flick hat im spannenden Meisterrennen der Fußball-Bundesliga keinen klaren Favoriten. „Es wird spannend zu sehen, wie es am Ende ausgeht. Es ist alles offen“, sagte Flick am Dienstag in Köln bei einem Termin zur Heim-EM 2024. Meister Bayern München sei es „gewohnt, unter Druck zu spielen und hat die beste Mannschaft, ohne Frage“, sagte der Bundestrainer, lobte aber auch den aktuell punktgleichen Verfolger Borussia Dortmund: „Ich habe Dortmund jetzt einige Male gesehen. Man merkt, dass die aufgrund der vielen Siege enorm viel Selbstvertrauen haben.“

dpa