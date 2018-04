Musik Bunt und kreativ gegen LGBT-Hass Mit dem Hashtag #SayNoToHate wollen die Veranstalter der Candylicious-Pride-Partys dem Sänger Bounty Killer entgegentreten.

Von Katrin Wolf

Die Candylicious-Pride-Party ist eine feste Größe in der Szene.

Regensburg.Die Kritik am Auftritt des homophoben Dancehall-Künstlers Bounty Killer hält an: Die Veranstalter der Candylicious Pride Partys planen eine große Aktion gegen seine Hasstexte. Der Jamaikaner hat wiederholt zur Gewalt gegen Schwule aufgerufen. Übersetzt heißt es in seinen Songs etwa: „Verbrenne schwule Männer, damit sie sich in Todesqualen winden“. Nach Protesten hat ein Veranstaltungsort in Berlin bereits ein geplantes Konzert von Bounty Killer abgesagt. Ulle Schauws, die queerpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, forderte in einem Brief an Innenminister Horst Seehofer ein Einreiseverbot für den Sänger.

Diskussion statt Auftrittsverbot

In Regensburg sorgt für Aufsehen, dass das Konzert ausgerechnet im Königswiesener Club Mischwerk stattfinden soll, in dem auch die Candylicious Pride Partys gefeiert werden. Dort trifft sich die LGBT-Community. LGBT steht für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender. Die nächste Party ist für den 12. Mai geplant, genau einen Tag nach dem Konzert von Bounty Killer. Die Veranstalter der LGBT-Party plädieren aber nicht für Verbote. Sie wollen das Konzert nutzen, um eine größere Nachricht unters Volk zu bringen: Ludwig Krempl vom Candylicious-Veranstalter-Team und seine Mitstreiter haben den Hashtag #SayNoToHate („Sag Nein zum Hass“) kreiert. Und der hat laut Krempl eine breitere Botschaft: Er soll ausdrücklich nicht dazu benutzt werden, um gegen Bounty Killer zu demonstrieren. „Protest ist negativ. Protest ist gegen etwas. Wir wollen aber für etwas sein“, erklärt Krempl. Er wirbt für Verständnis und Akzeptanz. Die Aktion thematisiert dabei nicht nur den Hass auf Homosexuelle, sondern will sich jeder Form von Gewalt und Hass entgegenstellen. „Diskriminierung ist Diskriminierung“, sagt Krempl.

Jeder könne den Hashtag auf seine eigene Weise interpretieren: Unter dem Motto #SayNoToHate ist etwa ein Gedicht entstanden, Sprayer können Graffiti entwerfen oder Künstler Bilder malen – und natürlich wird auch die nächste Candylicious Pride Party unter einem besonderen Motto stehen. Momentan ist Krempl auf der Suche nach Unterstützern – wobei er auch einige Prominente im Blick hat. Wer die Aktion kreativ unterstützen wolle, könne sich gerne über die Facebook-Seite der Candylicious Pride Partys an ihn wenden, sagt Krempl.

Hier erfahren Sie mehr zum Logo der Kampagne:

Das Logo Die Kampagne #SayNoToHate hat mittlerweile auch ein offizielles Logo. Dreiecke in Regenbogenfarben bilden einen Mund. Die Regenbogenfahne gilt als Zeichen der LGBT-Bewegung, steht aber allgemein für Toleranz und Akzeptanz, die Vielfalt von Lebensformen, Hoffnung, Aufbruch und Frieden.

Kreiert hat das Logo die Grafikerin Milena Schmucker. Laut Ludwig Krempl, der die Aktion mit angestoßen hat, kann es auf zwei Arten interpretiert werden: „Entweder sagt der Mund etwas, was nicht genehm ist, dann wirkt #SayNoToHate als Zensurbalken; oder er steht selbst für Akzeptanz und Toleranz und spricht diese Werte aus.“ Es soll in der geplanten Social-Media-Kampagne zum Einsatz kommen.

Lenkt Bounty Killer ein?

Denn er hat ehrgeizige Pläne: Die Aktion soll „nicht als reiner Protest gegen Homophobie wirken, sondern vielmehr Verständnis erzeugen und dadurch Homophobie auflösen.“ Sie soll bundesweit für Aufsehen sorgen. Krempl hofft, so auch hartnäckige Schwulenhasser wie Bounty Killer zum Umdenken zu bringen: Unter dem Hashtag #SayNoToHate soll der Sänger in Regensburg den „Reggae Compassionate Act“ unterzeichnen, eine Erklärung, in der sich mehrere Reggae-Musiker 2007 verpflichtet haben, keine Hass-Texte gegen Homosexuelle mehr zu veröffentlichen. Ob es so weit kommt, ist fraglich. Aber #SayNoToHate soll zum Umdenken anregen – dafür ist das Konzert nur der Anlass.