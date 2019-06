Kirche Bunte Prozessionen und Gottesdienste zu Fronleichnam Mit bunten Prozessionen und Gottesdiensten haben die Katholiken in Bayern am Donnerstag das Fronleichnamsfest begangen.

Mail an die Redaktion Gläubige gehen bei der Fronleichnams-Seeprozession am Staffelsee von der Insel Wörth wieder zu ihren Booten. Foto: Angelika Warmuth

München.Tausende Gläubige kamen bei eher trübem Wetter allein zu den Feierlichkeiten in München. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hielt den Festgottesdienst auf dem Marienplatz. Von dort startete die Prozession durch die geschmückte Innenstadt.

In seiner Predigt rief Marx die Christen dazu auf, gegen Polarisierung und Spaltung in Kirche und Gesellschaft vorzugehen. „Die Kirche ist Zeichen und Werkzeug der Einheit“, sagte Marx, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. Auch vom ökumenischen Weg zu einer Einheit der Christen wolle er sich „nicht abbringen lassen“, sagte Marx.



Im oberbayerischen Seehausen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) führte die Prozession von der Dorfkirche durch die farbenfroh geschmückten Straßen an den Staffelsee. Bei der einzigen Seeprozession in Bayern fuhren Geistliche und Gläubige mit Dutzenden Booten zur Insel Wörth, wo an der Kapelle die Wurzeln der dortigen Pfarrei liegen.

Am Fronleichnamstag begeht die katholische Kirche das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ - und das seit dem 13. Jahrhundert. Papst Urban IV. machte den Tag 1264 zum offiziellen Fest. Im Mittelpunkt des katholischen Hochfestes steht die Eucharistie, die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Die Katholiken tragen das Allerheiligste, Christus in Gestalt einer Hostie, in einem Schaugefäß, einer Monstranz, durch die Straßen und beten um Gottes Segen. Das Wort setzt sich zusammen aus „fron“ („Herr“) und „lichnam“ für den lebendigen Leib.

Vielerorts werden Heiligenfiguren und andere christliche Kunstwerke geschmückt und mitgetragen. In Bamberg wird alljährlich für Fronleichnam ein besonderer Schatz aus dem Diözesanmuseum hervorgeholt: Das Domkreuz stammt aus dem 11. Jahrhundert, es ist mit Gold beschlagen und mit Edelsteinen besetzt. 18 Männer tragen das 600 Kilogramm schwere Kreuz bei der Prozession.