Fussball

Buric zurück: „Leistung gegen BVB hat mir Kraft gegeben“

Die Fußball-Profis der SpVgg Greuther Fürth hören im Heimspiel gegen den SC Paderborn wieder auf das Kommando von Damir Buric. Der Trainer hat bei den Franken nach einem Trauerfall in der Familie wieder die Arbeit aufgenommen und strebt am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Aufsteiger den zweiten Sieg im dritten Punktspiel an.