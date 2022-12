Rückreise von Konzert Bus von Bamberger Symphonikern brennt komplett aus

Mail an die Redaktion Der Reisebus der Bamberger Symphoniker ist auf der A70 ausgebrannt. Foto: Polizei UNterfranken

Schweinfurt, Stadt.Schock für die Bamberger Symphoniker: Auf der Rückreise von einem Konzert in der Schweiz ist einer der drei Reisebusse der Gruppe ausgebrannt. Alles Insassen gelangten unverletzt ins Freie. Allerdings dürften auch Instrumente verbrannt sein.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Bus am Samstag auf der A70 bei Schweinfurt in Brand geraten. Alle 18 Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, ehe der Bus in Vollbrand stand. „Der Bus wurde vollständig zerstört“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. „Auch dei Ladung ist verbrannt“. Darunter dürften sich auch einige Musikinstrumente befunden haben.







Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Gesamtschaden von mindestens 500.000 Euro aus.

− age