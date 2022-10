Reutte Bus von Zug in Tirol erfasst: Kinder unter Schwerverletzten

In Tirol ist ein Schulbus an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in Pflach (Bezirk Reutte) der Busfahrer und mindestens zwei Kinder schwer verletzt worden.

dpa