Elektro Busch übernimmt Siemens-Chefsessel von Kaeser im Februar Der Zeitpunkt des Führungswechsels bei Siemens ist nun zementiert.

Mail an die Redaktion Roland Busch, Nachfolger von Joe Kaeser bei Siemens. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Der langjährige Vorstandschef Joe Kaeser wird den Stab mit Ablauf der Hauptversammlung im Februar an Roland Busch übergeben, wie der Aufsichtsrat des Technologiekonzerns am Mittwoch entschied. Allerdings wird Busch, wie bereits bekannt, am 1. Oktober 2020 die Verantwortung für das Geschäftsjahr 2021 übernehmen, wie Siemens mitteilte. Joe Kaeser werde den Übergang „aktiv“ begleiten.

Zudem wurde der Vorstand neu aufgestellt. Klaus Helmrich, im Vorstand verantwortlich für das Geschäft mit der digitalen Industrie, gehe Ende März 2021 in den Ruhestand. Sein Nachfolger werde bereits zum 1. Oktober 2020 Cedrik Neike, derzeit Vorstandsmitglied für Smart Infrastructure. Neikes Posten übernimmt den Angaben zufolge Matthias Rebellius.