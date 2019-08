Kriminalität Busfahrer bleibt auf Raststätte stehen und droht Chefin Ein Busfahrer hat auf einem Rastplatz in Oberfranken angehalten und nach Polizeiangaben seiner Chefin gedroht, sie umzubringen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Berg.Der 37-Jährige blieb mit einem leeren Bus bei der Rastanlage Frankenwald nahe Berg (Landkreis Hof) an der Autobahn 9 stehen und wollte nicht mehr weiterfahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als seine Chefin in der Nacht mit einem Ersatzfahrer vorbeikam, gerieten die beiden in Streit. Neben der Drohung, sie umzubringen, schlug der Busfahrer darüber hinaus zwei Dellen in das Fahrzeug der Frau. Die Unternehmerin erstattete Anzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Warum der Fahrer anhielt und weshalb die beiden in Streit gerieten, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.