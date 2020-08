Anzeige

Notfälle Busfahrer rettet blutendem Passanten das Leben Ein Busfahrer hat einem stark blutenden Mann mit geplatzter Krampfader das Leben gerettet.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Bayreuth.Der 40-Jährige habe beobachtet, wie der Passant auf einem Gehweg in Bayreuth zusammenbrach, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sprang aus seinem Fahrzeug und drückte die Schlagader ab, um den Blutverlust zu reduzieren. Ein Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen am Donnerstag in ein Krankenhaus.