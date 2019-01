Verkehr Bussard steckt in Kühlergrill Aus einer äußerst misslichen Lage haben Polizisten einen Bussard befreien müssen: Der Greifvogel steckte im Kühlergrill eines Autos fest.

Ein Polizist hält einen Bussard in den Händen. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Lenggries.Das Tier war am Donnerstag über eine Straße in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) geflogen, mit dem Wagen zusammengeprallt und im Gitter hängen geblieben. Der 29-jährige Autofahrer rief mit der Information „flattert noch“ die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Mit Handschuhen befreiten die Einsatzkräfte den Vogel. Der Bussard konnte nicht mehr fliegen, hatte aber wohl keinen Flügelbruch erlitten. Er kam in eine Auffangstation.