Verkehr Busse und Straßenbahnen sollen Klimaanlagen erhalten Busse und Straßenbahnen in einigen großen bayerischen Städten sollen in den kommenden Jahren alle mit Klimaanlagen ausgestattet werden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Verkehrsbetrieben ergab, sollen in München, Nürnberg und Augsburg neue, klimatisierte Fahrzeuge alte ersetzen. In Würzburg dagegen wollen die Stadtwerke komplett auf Klimaanlagen verzichten. Diese seien schlecht für die Umwelt und ineffizient, weil an jeder Haltestelle wieder heiße Luft nach innen komme.

Eine Klimaanlage in einem Zug. Foto: Jan Woitas/Archiv

München.In Augsburg sind nach Angaben der Betreibergesellschaft SWA die meisten Busse klimatisiert. In vielen Straßenbahnen gebe es Anlagen, die die Temperatur zumindest ein wenig absenken können. Auch in den Münchner Straßenbahnen können Klimaanlagen die Luft kaum abkühlen. Laut der Verkehrsgesellschaft sind leistungsfähigere Geräte zu groß und zu schwer für die Trams. Die Busse seien fast alle klimatisiert. Die Nürnberger VAG testet Wärmeschutzfolien, die auf Fenster geklebt werden. Bis 2021 sollen alle Straßenbahnen so ausgerüstet sein. In fünf Jahren soll jeder Bus eine Klimaanlage haben.