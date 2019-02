Kriminalität Bußgeld gegen Tiertransportunternehmer Fahrer der Firma aus dem Landkreis Cham saßen viel zu lange am Steuer. Daten zu Ruhezeiten wurden manipuliert.

Mail an die Redaktion Ein Schwein schaut während einer Schwerpunktkontrolle Tiertransport aus einem Tiertransporter. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Cham.Teuer zu stehen kommen einem Oberpfälzer Transportunternehmer aus dem Landkreis Cham schwere Verstöße gegen die gesetzlich festgelegten Bestimmungen zu den Lenk- und Ruhezeiten. Das teilte die Regierung der Oberpfalz am Dienstag mit. Bei einer Verkehrskontrolle eines Fahrzeugs des Unternehmens, das internationale Tiertransporte durchführt, fanden französische Behörden demnach eine illegal im Lkw verbaute, hochwertige elektronische Manipulationseinheit. Mit deren Hilfe konnte der Fahrzeugführer den im Lkw vorgeschriebenen, digitalen Fahrtenschreiber so steuern, dass dieser auch bei voller Fahrt für den Fahrer Ruhezeit aufzeichnete und der Fahrer, ohne den Kontrollbehörden aufzufallen, viel zu lange am Steuer sitzen konnte.

„Solche Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sind, insbesondere bei Tiertransporten, nicht hinzunehmen.“ Axel Bartelt, Regierungspräsident



Das zuständige Dezernat des Gewerbeaufsichtsamtes bei der Regierung der Oberpfalz führte daraufhin eine Betriebskontrolle in dem Unternehmen durch. Dabei sei eine große Zahl von Daten und Unterlagen sichergestellt worden, hieß es in der Mitteilung vom Dienstag. Eine aufwendige technische Auswertung, unter anderem von Satellitendaten, habe darüber hinaus an den Tag gebracht, dass auch die Fahrer anderer Fahrzeuge des Unternehmens bei Tiertransporten viel zu lange am Steuer saßen und ihre Zeiten manipulierten.

Bußgeld in fünfstelliger Höhe

Aufgrund der festgestellten Verstöße verhängte das Gewerbeaufsichtsamt nach eigenen Angaben gegen den Unternehmer ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe. Gegen diesen Bußgeldbescheid zog der Unternehmer vor Gericht. Nach mehrstündiger Verhandlung, bei der auch eine Reihe von Zeugen gehört wurden, erkannte das Gericht die Verstöße als erwiesen an und verurteilte den Unternehmer rechtskräftig zur Zahlung eines fünfstelligen Betrages.

„Solche Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sind, insbesondere bei Tiertransporten, nicht hinzunehmen“, sagte Regierungspräsident Axel Bartelt laut Mitteilung. Hier gelte es, neben fahrpersonal- auch tierschutzrechtliche Vorgaben, wie eine maximale Beförderungsdauer in Verbindung mit entsprechenden Ruhezeiten für die Tiere, sowie deren Versorgung mit Futter und Wasser, einzuhalten. „Sowohl die Unternehmer als auch die Fahrer haben eine hohe Verantwortung für die Sicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Das Gewerbeaufsichtsamt wird sich dieser Thematik auch künftig annehmen und konsequent weiter verfolgen“, so Bartelt weiter.

