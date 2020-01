Unglück Busunfall: Neun verletzte Schüler Auf dem Weg zur Schule verunglückte im Landkreis Traunstein ein Bus. Herzprobleme des Fahrers könnten die Ursache sein.

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schnaitsee.Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Oberbayern sind neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der 61-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bus war am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2360 aus Richtung Schnaitsee nach Frabertsham (beide Landkreis Traunstein) unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite frontal gegen einen Baum.

Details zum Unfall müssen erst noch ermittelt werden

Da kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt war, geht die Polizei von gesundheitlichen Problemen des Fahrers aus. Herzprobleme oder ein Schwächeanfall seien denkbar, sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Traunstein. Dies sei jedoch eine Vermutung und solle im Laufe der Ermittlungen geklärt werden.

Die Schüler im Alter von zwölf und 16 Jahren stammen aus dem Gemeindebereich Schnaitsee. Die meisten erlitten der Polizei zufolge einen Schock und Prellungen. Einige der Kinder kamen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Am Linienbus entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50000 bis 70000 Euro.

Schwerer Busunfall in Thüringen

Auch in Thüringen ereignete sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Schulbusunfall: Zwei Kinder kamen dabei ums Leben. Das acht Jahre alte Mädchen und der gleichaltrige Junge besuchten die zweite Klasse. 20 weitere Schüler wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Auch der Busfahrer wurde verletzt und erlitt einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder ein Fehlverhalten des Fahrers.

