Unfälle Busunglück bei Junggesellenabschied: Toter war der Bräutigam

Bei dem schweren Busunglück in Österreich ist ein junger Mann während seines eigenen Junggesellenabschieds ums Leben gekommen. Das berichten die Mediengruppe Bayern und andere Medien am Sonntag. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 31-Jährigen aus dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn. Er hatte mit Freunden einen Rodelausflug anlässlich seines Junggesellenabschieds nach Schladming in Österreich unternommen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde bei dem Unfall am späten Samstagabend außerdem der 51 Jahre alte Fahrer besonders schwer, vier weitere Insassen schwer und 26 leicht verletzt. An Bord waren insgesamt 32 Männer aus Niederbayern.

dpa