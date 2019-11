Fussball BVB-Coach Favre zeigt Mitgefühl für Ex-Bayern-Trainer Kovac BVB-Trainer Lucien Favre hat Mitgefühl für den beim FC Bayern freigestellten Niko Kovac geäußert.

Mail an die Redaktion Dortmunds Trainer Lucien Favre während einer Pressekonferenz. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund.„Ich finde das sehr schade, schon als Kollege. Er hat selbst seinen Rücktritt angeboten, er hatte seine Gründe“, sagte der Dortmunder Fußball-Lehrer am Montag. Der Schweizer bemängelte die generell härtere Gangart im Umgang mit Trainern: „Es ist egal, wo du trainierst. Man muss damit leben, nach vorne schauen und positive Gedanken haben.“ Kovac und der FC Bayern hatten am Sonntag als Reaktion auf das 1:5 in Frankfurt die Trennung bekanntgegeben.