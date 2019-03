Europa Bye bye! Oberpfälzer fliehen vorm Brexit Großbritannien verlässt die EU wohl ohne Vertrag. Familien aus Regensburg und Weiden leben auf der Insel – nicht mehr lange.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Die Regensburger Familie Lenz am Bahnhof Paddington in London: Die Vier leben in Großbritannien, bereiten sich aber auf den Abschied vor. Foto: Lenz

Eine Anti-Brexit-Demonstrantin lässt die Europa-Fahne vor dem Londoner Parlament im Wind wehen. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Hunderttausende demonstrierten gegen den Brexit. Foto: Paul Ellis/AFP

Familie Lenz mit einer Freundin vor der Skyline von London Foto: Lenz

Regensburg.Per Mail sendet Alexander Lenz Fotos aus England. Sie zeigen ein fröhliches Ehepaar mit den Kindern bei Bambourgh Castle an der britischen Ostküste, im Londoner Bahnhof Paddington und an der Themse. Die Familie ist 2012 von Regensburg ins britische Durham gezogen. An der dortigen Universität leitet Physiker Dr. Alexander Lenz einen Lehrstuhl. Er und seine Frau haben die Insel immer geliebt, doch seit der quälenden Brexit-Auseinandersetzung, die immer bizarrere Züge annimmt, denken sie über eine Rückkehr nach. „Ich habe mich wieder in Deutschland beworben“, sagt der 48-Jährige.

###### ##### ## ### ######-##### ###### ####, ## ##### #### ##########. ### ################ ####### #### ## ############## ###############, ### ## ########### ### ### #### ######## ########. ## ###### ###### ####### ##############. ##### ### ####### #### ### ############## ## ### ###### ########. ### ################# ######## ### ############, ### ### ############ ###### ######. ##### ## ## ###### ############ ##-######## #### #######, ###### #### ##### ################ ### ######## #### #######, ### ######### #### #########. ########### ##### ### ########### ##### ### ### ## ## ####### ### ######. #### ##### ##-######## #### ######## ######## #### #### #### ################.

############### #############

## ##### ####### ########## ######### ##,# ####### ### ###### #### ### ### ######. ############## #### ## ######### ####### #######, #### ### ######## ######### ####### ### ### ############. ### ##### ##### ### ##. ##### ##########. ## ######## ######## #### ### ######### ##### ### ###### ### ################ ####### ### #### ############ ### ######## #######. ######## ##### ## ### ##### ##### ############### ##### ### ###### ############ ### #### ######### #### ######-######## ###########.

### ##### ##### #### ## ### ############ ####, ## ### ### ################# ## ############. ## ########### ######## ### ######, ####### ### ##-####### ##### ############ #############. ### ######### ######## #### #### ## ###### ## ###### ### ### ##### ### ###-########## #########. ## ### #########, #### ## ### ###### ###### #####. ##### ### ############# #### ###### ####### ### ###, #### ##### ### ##-######## ## #############. ### ########## ### #### ### ###########. „### #### #############, ###### ##############“, #### #####. ## ######## ### ########### ### ##### ####, „## ### ##### ##### ###, ## ### ######## ### ## #### ## ######“. ########### ### ### ### ###### ########### ### #### ######## #######, ### ####### ###################, ### ################ #######. ### ########## ### ##### ######, #########, ########. „##### ###### #####, #### ##### ### ####### ####### ####“, #### ### #####, ### ########## ### ### ##-########### ########.

## #### ##### ### ############### ### ####### ########## ### ################. ##### ### ##### ####, #### ##########, ##### #### ###### ## ##### ### #### ### ## ######. „### #########, ## ### ####### ####### ###### ######“, #### ##. „### #### #### ### ### ##### #######.“ ### ####### #####, ### ### ######## ##############. ##### ######: ## ### ##### ### #########-##### ### ########### ####, ####### ########, #### ### ###### „### ########## ## ### #### #####“.

### ############ ######## #### ## ###### ####### ###### #####, ################ ############# ### #########- ### ############# (###) ########## ### ######### ### #######. #### ########### ### ######### ##### ### #### ## ########## #### #### ##############, ### ##### ###### ####### ####### ### ## #### #####. ### ##### ########## ### ######### ###### #########. ### ############ ##-######## ### ##### #### ### ########## ################### ## #,# ########## #### ### #### #########, ############## ### ######## ### ########. ##### #######: „### ###### ######## ##########, ##### #####.“

###### ###### ###### ######

### ######## #### #### ### ##-####-###### ### ###### ###### ####### #########: ### ########### ###### ## ############## ###### ######## ##. ########, ### #### ######## ######, ###### ### ##### ######### #### ### #### ################ ########, #### ### ################ ####. #### ##### ###### ###### #### ### ########### ######################### ########.

############## ### ###### ## ##########

########## ######## #### ##### ### ######, ####### #### ### ########. ####### ###### #### #### ###### ## ###### ##########. ## #### #### ##### ## ## ### #### ####### ####. ### #### ### #### ##### ### ########### ################ #### ##### ###. ### ######### #### ## ##########: #### ### ## #### ############, #### ##### ## ## ### #### #####. ##### ##### ###### ## ###### ##### ###### ### ######## ################## ########, ## #### ####. ############ ######## ########, #### ## ###### ####, ####### ##### ##### ### ### #### #######, #### ## ### ########## ########. ### #####, ### ### ######, ### ###### ######, #### #### ### ######## ################## ########.

############## ### ###### ## ######

### ############## ######## ##### ### ########### ###### ### ## – ### ### ## ###### ### ############ ##########. ####### #####, ############### ### ############ ########### (###) ### ### ##########, ########## ### ###### #### #### ### ########. „### ####### ######### #####, #### ### ################, ### ## ### ## ########### ########## ###### ###, ### ########## ######### ########## ####“, ##### ## ### ###### ######## ##########.

#### ######### ############### ## ### ########## #### ## #### ##### ##########. „### #### ######### ## ### ## ########, ##### ### ####, ### ### ## ######### ####, ## ##### ###################### ########.“ ## ##### ########, ####### ##### ########## ### ############# ### ### ######## ### ### ## #######. ############## ###### ####### ## ################ ############, ## #### ### ########### #############.

###### – ## #### ## ######

####### #### #### ### ##### ######## ####, ####### ######## ### #### ### ##### ##### ###, ### #### ######## ### ######### ################## #########. ### ##### ##### ### ######## ########. „############## ### #######, ############, ######. ## ### #### ######## ### ####, ### ########## ###### ###.“

####### ########### ### ###### ##### ### ####.

