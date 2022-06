Ermittlungen Cannabisplantage durch Zufall von Polizei entdeckt

Eine Cannabisplantage ist durch Zufall bei einer Polizeikontrolle in einer Wohnung in Bissingen (Landkreis Dillingen an der Donau) entdeckt worden. Die Beamten wollten am Montag einen Haftbefehl gegen einen Mann durchsetzen und hofften, ihn bei einem seiner Freunde anzutreffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa