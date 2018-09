Kriminalität Cannabisplantage in Waldstück entdeckt In einem Waldstück in Mittelfranken ist eine illegale Cannabisplantage gefunden worden. Eine Zeugin hatte diese im Landkreis Neustadt an der Aisch entdeckt und die Polizei verständigt. Diese fand nach Angaben vom Dienstag knapp 90 Cannabispflanzen von bis zu zwei Meter Höhe, die über Leitungen bewässert wurden. Nach einer Überwachung der Anlage konnte am Sonntag ein Tatverdächtiger bei der Pflege der Pflanzen beobachtet und festgenommen werden.

Mail an die Redaktion Cannabispflanzen, aus denen auch Marihuana hergestellt wird, sind in einer Plantagezu sehen. Foto: Abir Sultan/Archiv

Neustadt.Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen wurden weitere Aufzuchtanlagen, die vermutlich schon seit längerem in Betrieb waren, und Rauschgift gefunden. Die Plantage in dem Neustädter Waldstück wurde abgeerntet und die Pflanzen der Rechtsmedizin übergeben. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.