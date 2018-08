Leute

Canyoning-Retter seilt sich an Wasserfällen zu Patienten ab

Wenn Thomas Rödel nicht gerade als Unternehmensberater in seinem Büro sitzt, schwimmt er durch reißende Flüsse und seilt sich an Wasserfällen ab. Rödel ist Canyoning-Retter und verbringt viel Freizeit mit Training und Einsätzen. „Was wir machen, ist Bergsteigen und Wasserrettung zugleich“, sagte er. Kraft, Ruhe und Erfahrung sind aus seiner Sicht die drei wichtigsten Dinge für eine gelungene Rettung. „Das Schwimmen in starker Strömung strengt an. Das Klettern strengt an. Und Schwimmen und Klettern mit Patienten ist erst recht anstrengend“, betonte Rödel.