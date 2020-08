Anzeige

Leute Carlo Thränhardt und Dion: „Viel Scheiße miteinander erlebt“ Schicksalsschläge haben Leichtathlet Carlo Thränhardt (63) und seinen Sohn Dion zusammengeschweißt.

Mail an die Redaktion Der ehemalige Hochspringer, Carlo Thränhardt. Foto: Ursula Düren/dpa/Archivbild

München. „Wir haben viel Scheiße miteinander erlebt“, sagte Thränhardt der „Bild“ (online) am Freitag. Seine Frau und Dions Mutter Constanze starb 2019.

Die Hochsprung-Legende selbst hat eine Operation am Herzen hinter sich. Inzwischen leben die beiden gemeinsam in einer Männer-WG in München. Trotz ihres guten Verhältnisses können sie sich da auch manchmal auf die Nerven gehen: „Wir streiten uns auch mal als Vater und Sohn“, erzählt Dion, Jahrgang 1999. „Aber grundsätzlich haben wir nie das Problem, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel springen wollen.“