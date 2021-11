Anzeige

Leute Cathy Hummels fackelt Adventskranz ab Erst brannte die erste Kerze - und dann der ganze Kranz: Bei Cathy Hummels (33) lief der Erste Advent wohl aus dem Ruder.

Mail an die Redaktion Cathy Hummels, Influencerin und Moderatorin Foto: Henning Kaiser/dpa

München.„Ich hab' so was noch nie erlebt“, berichtete sie ihren Followern in einer Instagram-Story. „Der Adventskranz ist komplett abgefackelt aufgrund einer Stichflamme.“ Dazu zeigte sie Bilder der traurigen verkohlten Überreste des Kranzes. „Ich war unter Schock“, sagte sie und warnte ihre Fans eindringlich: „Ich sag' euch nur eins: Passt auf!“ Sie empfahl - vor allem bei Kunstblumen: „Nur, nur LED-Lichter!“

(dpa)