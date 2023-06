Kirchentag CDU-Chef Merz zu Russland: keine Annäherung an Aggressor CDU-Chef Friedrich Merz hält im Ringen um ein Ende des Krieges gegen die Ukraine eine Annäherung an Russland für falsch. „Beschwichtigung, Appeasement, Annäherung an den Aggressor mit den falschen Mitteln“ sei „der falsche Weg“, sagte er am Samstag beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Er stellte Bezüge her zu dem vergeblichen Versuch der Alliierten, Nazi-Deutschland unter Adolf Hitler mit ihrer Appeasement-Politik zu beschwichtigen.

Nürnberg.„Auch in unserer Zeit gab es Dokumente, die den Frieden versprachen“, sagte Merz. „Schritt für Schritt wurde erst die Freiheit eingeschränkt und dann Schritt für Schritt der Frieden gebrochen.“ Darum müsse man sich heute fragen, ob man zwei Jahrzehnte lang falsch mit Russland umgegangen sei - und ob man heute China ähnlich unterschätze.

Merz präsentierte auf dem Kirchentag eine Bibelarbeit zu dem Vers „Die Zeit wird kommen“ aus dem Lukas-Evangelium und setzte sich dabei mit der Frage auseinander, was nach dem Tod kommt. Als Christ müsse man sich die Frage stellen, ob „wir uns am Ende unserer Zeit für das verantworten, was wir getan haben oder was wir auch nicht getan haben“, sagte der Katholik Merz.

Und vor diesem Hintergrund sei auch die Frage des Klimaschutzes eine sehr christliche: „Wir greifen tief ein in das, was wir Schöpfung nennen“, sagte er. „Allein das verpflichtet uns doch als Christen, diesen Eingriff zu korrigieren.“