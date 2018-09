Gesundheit

CDU und CSU: Stellenverdopplung im Bundesfreiwilligendienst

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege fordern die Gesundheitspolitiker der CDU/CSU-Landtagsfraktionen eine Stellenverdoppelung im Bundesfreiwilligendienst. „Der Bundesfreiwilligendienst ist eine gute Möglichkeit, junge Menschen für die Pflege zu begeistern. Bundesfreiwilligendienstleistende können die Attraktivität des Pflegeberufs hautnah kennenlernen“, heißt es in der am Dienstag in München beschlossenen „Bayerischen Erklärung“. Zudem fordern die Sprecher mehr Anstrengungen, um Menschen für die Pflegeberufe zu gewinnen, unter anderem seien dazu eine höhere Bezahlung und ein einheitlicher Tarifvertrag notwendig.