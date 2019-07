Regensburg Celia Spieß überragend In Eschenbach fanden die Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Schüler statt.

Celia Spieß stand ständig auf dem Podium ganz oben. Foto: Martina Krumey

Regensburg.Der SC Eschenbach erwies sich einmal mehr als professioneller Ausrichter für den Oberpfälzer Leichtathletik-Nachwuchs. Das Gros an Titeln, insgesamt 34, nahmen allerdings die Regensburger Vereine mit nach Hause.

Überragende Athletin war einmal mehr W14-Athletin Celia Spieß vom SWC Regensburg: vier Starts, viermal Gold – mit persönlicher Bestzeit über die 80 m Hürden (12,51 sec.) sowie ausgezeichneten Weiten im Kugelstoßen (12,29 m), Diskuswerfen (31,22 m) und im Weitsprung (5,03 m). In der W 15 holten dagegen fünf verschiedene Athletinnen je einen Titel: Therese Reindl (LG Telis) mit 1,52 im Hochsprung, die SWClerinnen Paulina Seitz mit der Kugel (7,85 m), Katja Bady mit dem Diskus (19,04 m), Isa Schmitt mit Bayern Quali über die 300 m (45,91 sec.) sowie Julia Lankes mit ausgezeichneten 10,79 m im Dreisprung. Die Weite wäre auch DM-Quali gewesen, nur leider zu spät.

Das männliche Pendant zu Celia Spieß war M15-Athlet Emilian Beer (LG Telis), der drei Titel gewann: im Hochsprung (1,67 m), über die Hürden (12,39 sec.) und im Weitsprung (5,62 m). In der gleichen Altersklasse trugen sich Simon Hahne (SWC) zweimal – über 300 m (42,95 sec.) und mit dem Speer (26,58 m) – und Sebastian Seifert einmal über die 100 m (12,85 sec) in die Siegerlisten ein. Den einzigen Titel in der M 14 schnappte sich der Wiesenter Marcel Weiss mit sehr guten 34,72 m im Diskuswurf.

In der W 13 holten sich die SWC-Krumey-Zwillinge je einen Sieg – Katharina über die 75 m mit ausgezeichneten 10,41 sec. und ihre Schwester Theresa über die Hürden mit ebenfalls sehr guten 10,64 sec. Titel Nummer drei ging an ihre Vereinskameradin Caroline Härtl mit 21,59 m im Diskuswurf. Auch die W 12 stand dreimal ganz oben auf dem Stockerl: Vera Nagelmüller mit 10,68 sec. über die Hürden, Marie Zellner mit 6,60 m im Kugelstoßen und Hannah Murr mit 17,31 m im Diskuswerfen, alle drei vom SWC.

Dagegen gab es bei den Jungen wieder zwei Dreifachsieger: Justus Höhe vom SWC in der M 13 im Weit- (4,74 m), Hochsprung (1,48 m) sowie im Kugelstoßen (10,12 m) und Philipp Krieg von der LG Telis in der M 12 mit 10,66 sec. über 75 m, 10,68 sec. über die Hürden und 1,33 m im Hochsprung. In der gleichen Altersklasse holte sich Loki Hachani (SWC) die Siege mit der Kugel (5,84 m) und dem Diskus (17,39 m). Je einmal in der M 13 trugen sich Leonard Gehrmann mit dem Speer (30,00 m), Vincent Reindl (beide LG Telis) über die Hürden (10,81 sec.) und Marius Humig (SWC) mit dem Diskus (24,59 m) in die Siegerliste ein.