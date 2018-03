Freizeit

Center-Parcs-Anlage im Allgäu: erste Gäste ab Oktober

Die ersten Gäste werden im Herbst erwartet: Die Center-Parcs-Anlage bei Leutkirch im Allgäu (Baden-Württemberg) soll am 1. Oktober eröffnet werden. Für Ferien ab diesem Tag würden Buchungen entgegengenommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Derzeit seien rund 800 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Unter anderem würden pro Tag sechs Ferienhäuser aufgestellt. Am zentralen Gebäude werde am Dach und an den Innenausbauten gearbeitet.