Freizeit Center-Parcs-Anlage im Allgäu feiert Richtfest

Mail an die Redaktion Der 6. Ferienpark von Center Parcs in Deutschland. Foto: Felix Kästle/Archiv

Leutkirch.Rund eineinhalb Jahre nach Baubeginn hat der Ferienanlagen-Betreiber Center Parcs am Donnerstag Richtfest für seinen sechsten Park in Deutschland gefeiert. Auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionsdepots bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) entstehen derzeit auf 184 Hektar Fläche etwa 1000 Ferienhäuser sowie ein Bade- und Wellness-Bereich. Die Betreiber rechnen nach eigenen Angaben mit über einer Million Übernachtungen pro Jahr in der Region. Eröffnet werden soll der Park im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern nach Angaben des Unternehmens im Oktober. Er soll demnach die größte und südlichste Anlage von Center Parcs in Deutschland werden.