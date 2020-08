Anzeige

Fussball Champions-League: FC Bayern startet gegen FC Barcelona Jetzt startet auch der FC Bayern München in das Finalturnier der Champions League in Lissabon.

Lissabon.Das Team von Trainer Hansi Flick trifft am heutigen Freitag im Viertelfinale auf den FC Barcelona mit Weltfußballer Lionel Messi. Die Bayern fühlen sich nach einem kurzen Trainingslager an der Algarve bestens vorbereitet für den Einstieg in die Endrunde. Diese wird in Portugal wegen der Corona-Pandemie in Turnierform und ohne Zuschauer ausgetragen.

Ziel der Bayern ist das Finale am 23. August, in dem nach dem Meistertitel und dem DFB-Pokalgewinn mit dem Champions-League-Erfolg das Triple perfekt gemacht werden soll. „Wir wissen, was wir für eine Chance haben. Wir sind einfach total heiß darauf, das Spiel zu spielen“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka zum Barcelona-Match.