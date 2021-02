Anzeige

Fussball Champions League: Machbare Aufgabe für Bayern-Fußballerinnen Die Fußballerinnen des FC Bayern haben im Achtelfinale der Champions League eine lösbare Aufgabe erwischt.

Mail an die Redaktion Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Nyon.Der noch ungeschlagene Bundesliga-Spitzenreiter aus München tritt gegen den kasachischen Verein BIIK-Kazygurt an. Dies ergab die Auslosung durch die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler am Dienstag in Nyon. Ihr ehemaliger Verein VfL Wolfsburg trifft auf LSK Kvinner FK aus Norwegen und hat im Hinspiel am 3. oder 4. März zunächst Heimrecht. Die Rückspiele werden am 10. und 11. März ausgetragen, am 12. März kommt es zur Auslosung der Viertel- und Halbfinals. Der FC Bayern muss zunächst auswärts ran.

