Chancengleichheit und Digitalisierung: Grüne im Wahlkampf

Die bayerischen Grünen wollen auf einem Parteitag am Wochenende ihr Programm für die Landtagswahl verabschieden. Im Zentrum sollen die Themen Chancengleichheit, Artenschutz und Digitalisierung stehen. Am Samstag wird zu dem Treffen in Hirschaid (Landkreis Bamberg) auch die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, erwartet.