Landtag Charlotte Knobloch: AfD verträgt die Wahrheit nicht Die AfD verträgt aus Sicht von Charlotte Knobloch die Wahrheit nicht.

Mail an die Redaktion Die AfD verträgt aus Sicht von Charlotte Knobloch die Wahrheit nicht. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.„Es gibt immer wieder solche Exzesse“, sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die AfD trete selbst sehr laut auf - „und dann stehen die auf und gehen, wenn man denen mal die Wahrheit sagt“.

Die AfD hatte am Vortag im bayerischen Landtag bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus für einen Eklat gesorgt. Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei hatten aus Protest gegen eine Rede Knoblochs demonstrativ den Plenarsaal verlassen. „Diese sogenannte Alternative für Deutschland gründet ihre Politik auf Hass und Ausgrenzung und steht nicht nur für mich nicht auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung“, hatte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland gesagt.

„Wo sind die Wähler, die dieser Partei die Möglichkeit gegeben haben, so präsent zu sein“, fragte Knobloch am Tag danach. „Eine Partei, die sich so rechtsradikal darstellt, gehört nicht in ein gesetzgebendes Gremium.“