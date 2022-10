Religion Charlotte Knobloch ist mit 90 noch nicht amtsmüde

Charlotte Knobloch ist auch nach mehreren Jahrzehnten an der Spitze der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (ikg) nicht amtsmüde. „Solange ich kann, mache ich weiter“, sagte die seit 1985 amtierende Präsidentin der ikg am Sonntag vor einem Festakt zu ihrem 90. Geburtstag am Vortag. Kraft dafür gebe ihr morgens auf dem Weg in die Arbeit der Blick auf das Jüdische Zentrum samt Synagoge, Grundschule und Kita. „Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Gebäude sehe, die Menschen, die Kinder, die in die Schule gehen“, erklärte Knobloch, die von 2006 bis 2010 auch Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war.

dpa