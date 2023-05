Immobilien Check24: Neueste Häuser in Bayern, Hamburg und Brandenburg

Beim Alter der Wohnhäuser in Deutschland gibt es nach Daten des Onlineportals Check24 große regionale Unterschiede. Den modernsten Gebäudebestand gibt es demnach mit dem Durchschnittsbaujahr 1996 in Bayern, wie das Münchner Unternehmen am Montag mitteilte. Auf Platz zwei liegen Hamburg und Brandenburg mit dem Durchschnittsbaujahr 1992. Am Ende der Tabelle steht Thüringen, wo Wohngebäude im Mittel bereits 55 Jahre alt sind und im Schnitt 1968 erbaut wurden.

dpa