Geschichte Chefarzt will Schatztruhe mit OP-Instrumenten öffnen Vor fast einem Monat wurde im Würzburger Juliusspital eine Schatztruhe gefunden. Fest verschlossen und ohne passenden Schlüssel. Alle vorsichtigen Versuche, die Kriegskasse aus dem 18. Jahrhundert zu öffnen, schlugen fehl. Nun soll es der Chefarzt des Juliusspitals richten. Der Experte für Innere Medizin will der Eisentruhe heute mit moderner Medizintechnik zu Leibe rücken.

Mail an die Redaktion Horst Kolesch, Leiter des Juliusspital-Weingutes, mit der rund 80 Kilogramm schweren Eisentruhe. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Würzburg.Die Truhe war bei Bauarbeiten zufällig in einem alten Weinkeller des Juliusspitals gefunden worden. Sie ist etwa 80 Kilogramm schwer und mit gleich zwei Schlössern gesichert. Obwohl der Weingutsleiter bereits zahlreiche Schlüssel per Post geschickt bekommen hat, passte bislang noch keiner. Was in der Truhe lagert, ist völlig unklar.