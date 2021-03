Gesundheit „Chefsache“ Kinder: Konferenz zu Möglichkeiten in Pandemie

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am heutigen Montag mit Vertretern seines Kabinetts Möglichkeiten erörtern, wie Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie besser gefördert werden können.