Chelsea schwärmt von Lewandowski, sieht aber „keine Chance"

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sieht keine Möglichkeit, den wechselwilligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nach London zu locken. Bei einem Medientermin in Los Angeles wurde Tuchel gefragt, ob er Interesse daran hätte, den Polen für sein Team zu verpflichten. „Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben“, sagte Tuchel, der sich mit der Mannschaft gerade auf US-Tour befindet, „aber wenn es eine gibt, ist er einer der besten Neuner“. Lewandowski will den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen, als sein Wunschverein gilt der hoch verschuldete FC Barcelona aus der Primera División.

dpa