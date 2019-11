Kriminalität Chemikalien und Feuerwerks-Sprengstoff: Drogenlabor entdeckt In einer Münchner Wohnung hat die Polizei mehrere Kilo Rauschgift, Chemikalien und Feuerwerks-Sprengstoff gefunden und spricht von einem „Drogenlabor“.

Mail an die Redaktion Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

München.Es handele sich um einem Fund im „zweistelligen Kilo-Bereich“. Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts am Mittwoch mitteilte, fanden die Beamten am Dienstag in der Wohnung in München-Laim außerdem Fachbücher zur Herstellung von chemischen Substanzen.

Ausgelöst hatte den Einsatz ein Feuerwehr-Notruf, der am Dienstag abgesetzt worden war. Da niemand die Tür öffnete, brachen die Feuerwehrleute die verschlossene Wohnungstür auf und entdeckten das Drogenlabor. Wie genau der Notruf abgesetzt worden war, war zunächst unklar. Die Polizei passte den 44 Jahre alten Bewohner am Nachmittag auf dem Rückweg von der Arbeit ab. Er ist nicht polizeibekannt. Die Polizei war mit etwa 50 Beamten - darunter Sprengstoffexperten, Rauschgiftermittler und ein Chemiker - bis spät in den Abend im Einsatz. Die Ermittlungen in der Wohnung werden nach Angaben des LKA auch den Mittwoch über dauern.