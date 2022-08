Wegen ihres Taiwan-Besuchs China verhängt Sanktionen gegen US-Spitzenpolitikerin Pelosi

Nach dem Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi hat China Sanktionen gegen die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses verhängt.

Pelosi habe sich „schwerwiegend in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt“ und mit ihrem Besuch die „territoriale Integrität“ des Landes untergraben, teilte das Außenministerium in Peking am Freitag mit. Daher würden gegen sie und ihren „engsten Familienkreis“ Sanktionen verhängt. Worin diese genau bestehen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.







Pelosi hatte ungeachtet scharfer Warnungen aus Peking Taiwan am Dienstag und Mittwoch besucht. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses war die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan einen Besuch abstattete. Pelosi erklärte, ihre Anwesenheit mache „unmissverständlich klar“, dass die USA einen demokratischen Verbündeten wie Taiwan nicht allein ließen. Die Regierung in Peking sieht Taiwan als abtrünnigen Teil des chinesischen Staatsgebiets an.

− dpa