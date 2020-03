Gesundheit Chinesische Gewerkschaft schenkt Bayern 50 000 Schutzmasken Eine chinesische Gewerkschaft hat Bayern 50 000 Schutzmasken gespendet.

Mail an die Redaktion Das Logo der IG Metall hängt über einer Bühne. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

München.Die IG Metall teilte am Dienstag mit, die Masken seien sofort nach Ankunft in München verteilt worden und würden nun in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt. Spender sei die Gewerkschaft SPFTU in der ostchinesischen Provinz Shandong, einer Partnerprovinz des Freistaats. IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn sagte: „Obwohl in China die Produktion wieder anläuft und dort auch in den Fabriken zunehmend Schutzmasken benötigt werden, denkt die SPFTU in dieser Situation auch an uns in Deutschland.“ Das sei „gelebte Solidarität unserer chinesischen Partnergewerkschaft“.