Elektronik

Chiphersteller Infineon nach gutem Quartal optimistischer

In Autos, Haushaltsgeräte und Maschinen werden immer mehr Chips eingebaut - das steigert Umsatz und Gewinn des Chipherstellers Infineon. Nach guten Quartalszahlen zeigte sich Vorstandschef Reinhard Ploss am Dienstag in Neubiberg bei München optimistischer für das Gesamtjahr.