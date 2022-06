Altötting Chlorgasaustritt im Chemiepark Gendorf: 51 Leichtverletzte

Beim Austritt von Chlorgas im Chemiepark Gendorf im oberbayerischen Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) sind am Dienstag 51 Mitarbeiter leicht verletzt worden. Sie seien wegen Reizungen in den Atemwegen behandelt worden - oft aber auch nur vorsorglich, teilte der Betreiber nach dem Vorfall mit. Unklar blieben zunächst die Ursache des Vorfalls und die Menge des ausgetretenen Gases. Ein weiterer Austritt sei von der Werksfeuerwehr innerhalb kürzester Zeit gestoppt worden.

dpa