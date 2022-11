Weihnachten Christbaumsaison in Bayern eröffnet

Christbäume aus Bayern kosten heuer nur leicht mehr als im vergangenen Jahr. Der Meter Nordmanntanne liege zwischen 20 und 25 Euro, teilte das Forstministerium am Montag zur Eröffnung der bayerischen Christbaumsaison in Mauern (Landkreis Freising) mit. Die Nordmanntanne sei seit Jahren der mit Abstand beliebteste Baum, gefolgt von der Blaufichte. Die ist nach Angaben des Vereins Bayerische Christbaumanbauer deutlich günstiger - 19 Euro bis 25 Euro koste ein fast zwei Meter großer Baum. Der Wassermangel im Sommer hatte in diesen Jahr vielen jungen Christbäumen vor allem in Franken zugesetzt - die älteren Bäume hatten dem Verein zufolge die Trockenheit weitgehend unbeschadet überstanden.

dpa