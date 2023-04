Kirche Christen in Bayern erinnern an Jesu Leiden und Sterben Dumpfe Paukenschläge, Blasmusiker spielen einen Trauerchoral: Am Karfreitag herrscht im unterfränkischen Lohr teils beklemmende Stimmung, wenn der Leidensweg Jesu dargestellt wird. Gottesdienste an diesem Tag haben einen sehr ernsten Charakter.

dpa

Mail an die Redaktion Die 12. Station auf einem Kreuzweg hinauf zu St. Nikolaus auf dem Vestbichl zeigt „Jesus stirbt am Kreuz“. Foto: Angelika Warmuth/Angelika Warmuth/dpa

Lohr am Main.Mit Gottesdiensten, aber auch Prozessionen und Kreuzwegen erinnern katholische und evangelische Christen in Bayern an das Leiden und Sterben Jesu.

In Lohr am Main in Unterfranken werden am Freitag (10.30 Uhr) rund eine Stunde lang Frauen und Männer zum Teil jahrhundertealte überlebensgroße Figuren durch die Gassen der Kleinstadt tragen, die das Abendmahl bis zur Kreuzigung zeigen. Seit 1658 ziehen die Angehörigen von Handwerkerinnungen und ihre Nachfahren schweigend durch die idyllische Fachwerkstadt. Diese Karfreitagsprozession gilt nach Angaben der Veranstalter als eine der ältesten im deutschsprachigen Raum.

Die Gottesdienste am Karfreitag haben einen sehr ernsten Charakter. In katholischen Kirchen gibt es kein Orgelspiel und kein Glockengeläut.

Im Mittelpunkt der Gottesdienste oder Kreuzwegandachten steht das Leiden und das Sterben Jesu, das in der Bibel überliefert ist.

Das Kreuz als Symbol des Todes dominiert auch auf vielen Friedhöfen: In Gschnaidt bei Altusried (Landkreis Oberallgäu) werden beispielsweise seit vielen Jahren Grabkreuze gesammelt. Direkt nach einer Bestattung kommen diese Holzkreuze in der Regel an ein Grab, bis ein fester Grabstein installiert wird. In Gschnaidt werden die Holzkreuze eigens aufbewahrt.