Christen in Bayern feiern Pfingsten

Ein Deckengemälde in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer zeigt das Pfingstereignis.

München.Christen in Bayern feiern an diesem Sonntag Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten gibt es im ganzen Land Festgottesdienste. Der katholische Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, feiert ein Pontifikalamt im Münchner Liebfrauendom.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm feiert den Festgottesdienst in der St.-Matthäus-Kirche in München. In seiner Pfingstbotschaft hatte er beklagt, dass ein Nebel „auf unserem Land und auf dieser Welt“ liege. Viele Menschen fragten sich, woher nun Hoffnung und Aufbruch kommen könnten.

Die Kraft dazu könne von Gott kommen, im Heiligen Geist werde sie spürbar. Er ermutigte dazu „an diesem Pfingstfest viel Geist zu tanken“ und mutig davon zu erzählen. Wenn Menschen aus ihrer Trägheit herauskämen, wenn sie etwas Neues wagten, wenn sie im Glauben, in der Liebe oder in der Hoffnung über sich hinauswüchsen, „dann ist es ziemlich sicher der Geist, der das alles in Bewegung setzt“.

Pfingsten wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Laut der biblischen Überlieferung machte der Heilige Geist aus den verängstigten Jüngern Jesu mutige Menschen, die ihren Glauben verkündeten. In der Apostelgeschichte heißt es: „Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“